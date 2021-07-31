Нижний Новгород, 31 июля, 2021, 22:35 — ИА Регнум. В первом полугодии 2021 года предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области произвели продовольственных товаров на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщил глава регионального министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов.

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По словам чиновника, за это время в области произвели продовольствие на общую сумму в 66,2 млрд рублей.

Министр также отметил, что выпуск молока вырос на 5,1% — до 105,8 тысячи тонн, плодоовощных консервов на 13,6% — до 64,5 туб, говядины, свинины и баранины на 28,1% — до 5,2 тысячи тонн, мяса птицы на 22% — до 33,7 тысячи тонн, творога на 23,3% — до 6,3 тысячи тонн, сыров на 17,5% — до 2,4 тысячи тонн, кондитерских изделий на 13,8% — до 26,4 тысячи тонн, майонезных соусов на 43,1% — до 7,2 тысячи тонн и растительного масла на 12,8% — до 2,1 тысячи тонн.