Кальяри, Италия, 31 июля, 2021, 22:32 — ИА Регнум. Ответственность за тушение лесных пожаров лежит на властях регионов Италии, заявил в субботу, 31 июля, глава национальной службы гражданской обороны Фабрицио Курчио.

Anne Worner Пожар в лесу

Регионы должны работать на упреждение, заниматься профилактикой пожаров, в полномочиях центральных властей — только координировать их усилия и, если регионы не справляются, помогать, отметил Курчио.

В конце июля 2021 года лесные пожары начались в целом ряде регионов Италии, включая Сицилию и Сардинию.