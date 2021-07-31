Луганск, 31 июля, 2021, 22:16 — ИА Регнум. Военнослужащие одной из бригад вооруженных сил Украины (ВСУ), обстреливая территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) зажигательными боеприпасами, сожгли собственную боевую машину пехоты (БМП). Об этом 31 июля сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин на брифинге в ЛуганскИнформЦентре.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По его словам, инцидент произошел в районе населенного пункта Новозвановка.

«Установлено, что БМП была уничтожена в результате пожара, спровоцированного обстрелом территории ЛНР с использованием зажигательных боеприпасов», — отметил Мазейкин.

Как передавало ИА REGNUM, ранее беспилотник ВСУ упал в районе поселка Металлист в Славяносербском районе ЛНР.

Читайте также: Беспилотник ВС Украины рухнул на территории ЛНР