Салехард, 31 июля, 2021, 22:14 — ИА Регнум. В столице Ямала открывается цех по переработке оленины. Предприятие планирует выпускать деликатесную снековую продукцию — чипсы и хворост, сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Хворост и чипсы из оленины

Бизнес-проект организации цеха победил в конкурсе грантов от губернатора Ямала Дмитрия Артюхова на развитие агропромышленного комплекса. Предприятие получило из бюджета 15 млн рублей.

На сегодня цех готов на 60%. Готовую продукцию производитель планирует реализовывать в магазинах автономного округа.