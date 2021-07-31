Москва, 31 июля, 2021, 21:58 — ИА Регнум. 31 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА потерпел поражение от «Локомотива» со счетом 1:2. Встреча проходила в рамках второго тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Лучшим игроком матча по версии портала WhoScored стал 31-летний российский нападающий Федор Смолов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Федор Смолов

Федор Смолов провел на поле 89 минут, после чего был заменен на защитника Дмитрия Живоглядова. За отведенное время российский нападающий забил один гол, выиграл два верховых единоборства и совершил одну успешную обводку. Точность передач Смолова — 74%. WhoScored оценил игру футболиста на 7,91 балла.

«Локомотив», обыграв ЦСКА, одержал вторую победу подряд в новом сезоне Российской Премьер-лиги, набрал шесть очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата.