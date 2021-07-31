Луганск, 31 июля, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Возобновить активные боевые действия в Донбассе пытается официальный Киев. Об этом, как передает «Луганский Информационный Центр», заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя подписание президентом Украины Владимиром Зеленским законов об увеличении численности ВСУ и национальном сопротивлении.

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«Украина … своими решениями пытается нарастить военный потенциал и возобновить активные боевые действия в Луганской и Донецкой Народных Республиках, — сказал Пасечник. — По-другому сложно как-то иначе оценить недавно подписанные президентом Зеленским два закона, направленных на «комплексную оборону страны».

Как передавало ИА REGNUM, 27 июля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщили, что за минувший год от рук боевиков ВСУ погиб один мирный житель и 16 защитников ЛНР.

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