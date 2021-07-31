Москва, 31 июля, 2021, 21:54 — ИА Регнум. 31 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА в рамках центрального матча второго тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 потерпел поражение от «Локомотива» со счетом 1:2. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

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Первый мяч на 18-й минуте встречи забил 23-летний хорватский опорный полузащитник «красно-синих» Кристиян Бистрович ударом со штрафного — 1:0. Через 4 минуты форвард «железнодорожников» Федор Смолов восстановил равновесие в счете после розыгрыша углового — 1:1. Голевую передачу записали на Мурило Серкейру. На 60-й минуте атакующий полузащитник Рифат Жемалетдинов впервые вывел гостей вперед ударом из пределов штрафной — 1:2.

Желтые карточки получили Максим Мухин (23'), Дмитрий Баринов (29'), Мурило Серкейра (31'), Даниил Куликов (42'), Наир Тикнизян (58') и Иван Обляков (90+3'). На матче работала бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным.

Составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Тикнизян (Влашич, 68'), Мухин (Дзагоев, 68'), Ахметов (Эджуке, 56'), Бистрович (Бохинен, 68'), Обляков, Чалов (Кучаев, 83'), Заболотный.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Сильянов, Серкейра, Баринов, Магкеев, Куликов, Рыбчинский (Зе Луиш, 89'), Жемалетдинов (Миранчук, 77'), Камано (Насименто, 83'), Смолов (Живоглядов, 89').

Статистика матча (ЦСКА/ «Локомотив»)

Удары 13/10

Удары в створ 5/4

Владение 38%/62%

Угловые 6/10

Нарушения 7/12

«Локомотив», одержав вторую победу подряд и набрав 6 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице лиги. ЦСКА с тремя очками опустился на восьмую позицию.