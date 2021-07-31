Вашингтон, 31 июля, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Авторы игры Icarus объявили, что она не выйдет 11 августа 2021 года, как было запланировано ранее. Об этом 31 июля сообщил портал Comicbook.

Компьютерная игра DayZ

Студия RocketWerkz в публикации на странице проекта в Steam написала, что релиз переносится на ноябрь, не назвав точную дату. Разработчики пояснили, что им нужно больше времени для доработки игры и отметили, что благодаря их решению период бета-тестирования будет длиться дольше.

https://twitter.com/rocketwerkz/status/1421075118340587520

Напомним, студию RocketWerkz возглавляет известный геймдизайнер Дин Холл. Геймеры знают его как создателя DayZ — многопользовательского шутера с элементами выживания в открытом мире. Icarus будет представлять собой сессионный симулятор выживания, выполненный в фантастическом сеттинге (мир игры).