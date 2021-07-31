Милан, Италия, 31 июля, 2021, 21:36 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» попробует подписать 23-летнего форварда миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. Об этом 31 июля сообщило издание The Athletic. Сообщается, что «Арсенал» может включить в сделку по трансферу футболиста испанского защитника Эктора Беллерина, которого «Интер» рассматривает в качестве замены ушедшему Ашрафу Хакими.

Agencia de Noticias ANDES Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес перешел в «Интер» 4 июля 2018 года из аргентинского «Расинга» за 25 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает футболиста в 80 миллионов евро. Соглашение Мартинеса с «нерадзурри» рассчитано до конца сезона 2022/23. В составе сборной Аргентины Лаутаро Мартинес стал победителем Кубка Америки 2021.

В прошедшем сезоне Лаутаро Мартинес принял участие в 38-ми матчах итальянской Серии А, в которых набрал 17+4 очка по системе гол+пас. Футболист стал вторым лучшим бомбардиром команды после Ромелу Лукаку (30 голов в 44-х матчах).