Киев, 31 июля, 2021, 21:33 — ИА Регнум. Украина должна вести переговоры с «Газпромом» о транзите российского голубого топлива после 2024 года. Об этом 31 июля заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью Радио Свобода (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом).

Газ для Украины

«К сожалению, переговоров (с Россией — прим. ИА REGNUM) нет, — сказал он. — А переговоры с германским правительством о продлении контракта с «Газпромом» тоже неуместно вести».

По его словам, украинская сторона должна вести переговоры о продлении контракта на транзит после 2024 года именно с «Газпромом».

Витренко добавил, что Киев также должен вести переговоры с европейскими компаниями, поскольку украинская сторона заинтересована в том, чтобы они бронировали мощности.

Как передавало ИА REGNUM, 29 июля директор компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что цены на газ в Европе достигли исторического максимума и составляют примерно $500 за тысячу кубометров топлива.