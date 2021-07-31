Вашингтон, 31 июля, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Портал Kotaku составил рейтинг основных игр франшизы Resident Evil (без ремейков). Статья была опубликована 31 июля на сайте издания.

Resident Evil 4

Последнее (десятое) место в списке заняла Resident Evil 6, девятая позиция досталась оригинальной Resident Evil 1996 года, восьмая — Resident Evil 5. Седьмое и шестое места заняли Resident Evil Zero и Resident Evil 3. Пятая и четвёртая позиции достались Resident Evil Code Veronica и Resident Evil Village, третья и вторая — Resident Evil 2 и Resident Evil 7.

По мнению редакции Kotaku, лучшей игрой серии является Resident Evil 4. Автор статьи пояснил, что старым фанатам франшизы подобное может показаться «ересью», однако для остальных геймеров четвёртая Resident Evil является «идеальным сочетанием ужасов, сражений и головоломок», благодаря чему в игру «приятно играть» даже в 2021 году.

Напомним, релиз Resident Evil 4 состоялся 11 января 2005 года. В качестве руководителя проекта выступил геймдизайнер Синдзи Миками, который является одним из создателей франшизы Resident Evil.