Оренбург, 31 июля, 2021, 21:09 — ИА Регнум. В Оренбургской области зафиксировано ещё 332 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 56 280 носителей коронавируса. Выздоровели 46 892 пациента.

В стационарах находятся 1 668 граждан с диагнозом COVID-19. Скончались от этой болезни уже 1267 человек.