Мехико, 31 июля, 2021, 21:05 — ИА Регнум. У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает 31 июля Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 173,5 км от города Эрмосильо, очаг залегал на глубине 10 км. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 30 июля подземные толчки магнитудой 6,2 были зарегистрированы в Перу недалеко от границы с Эквадором. Эпицентр землетрясения располагался в 25 км к северу от перуанского города Пьюра.

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