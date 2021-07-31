Салехард, 31 июля, 2021, 20:58 — ИА Регнум. На Ямале запрет на передвижение по трассе Салехард — Надым продлён до октября. Об этом сообщается в приказе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, опубликованном на сайте регионального правительства.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Торжественное открытие трассы Надым — Салехард

Временное прекращение движения транспортных средств распространяется на период со 2 августа по 30 сентября 2021 года на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Ямало-Ненецкого автономного округа Сургут — Салехард, участок Надым — Салехард, км 1000 — км 1291.

Исключение составляет перевозка воды, лекарств, продовольствия. За время ограничений подрядчик обязан укрепить дорогу.