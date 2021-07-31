Анталья, Турция, , 20:52 — REGNUM Одной из основных причин возникновения лесных пожаров в Турции может являться человеческий фактор. Об этом 31 июля заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в кризисном центре в Анталье. Запись конференции размещена на странице главы государства в соцсети Twitter.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, лица, причастные к возможным поджогам в стране, понесут суровое наказание.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что в результате лесных пожаров в стране пострадали более 400 человек.

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