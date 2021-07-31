Лос-Анджелес, США, 31 июля, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Фильм «Круиз по джунглям» (Jungle Cruise) в дебютные выходные (30 — 1 июля 2021 года) может собрать в кинопрокате США $32 млн, таким образом, сумма сборов превысит прогнозные $25 млн. Об этом 31 июля сообщает портал The Wrap.

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В первый день проката (30 июля 2021 года) сумма кассовых сборов картины составила $13,3 млн, фильм показывали 4310 кинотеатров страны. Отметим, что «Круиз по джунглям» обошёл «Круэллу» Disney, которая в премьерный день (3 июня 2021-го) собрала $7,7 млн.

Для справки: картину «Круиз по джунглям» снял режиссёр Жауме Кольет-Серра, в основу её сюжета лёг аттракцион Диснейленда. Главные роли в фильме исполнили Дуэйн Джонсон и ЭмилиБлант.