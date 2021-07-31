Москва, 31 июля, 2021, 20:49 — ИА Регнум. Действия конгрессменов США по «Северному потоку — 2» ориентированы на внутреннего потребителя, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Pjotr Mahhonin Газопровод «Северный поток — 2»

«Что же касается американских конгрессменов — их действия в отношении «Северного потока — 2», прежде всего, ориентированы на внутреннего потребителя. И не стоит забывать о лоббистах поставок в Европу американского сжиженного газа», — рассуждает Слуцкий в ТГ-канале.

В ситуации парламентарий видит очередной пример недобросовестной конкуренции.

Однако, по его мнению, на запуск проекта все эти «ритуальные пляски» вряд ли уже смогут повлиять.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, палата представителей приняла законопроект о финансировании госдепартамента, предусмотрев в нем запрет для администрации США на неприменение санкций против проекта «Северный поток — 2». Не исключено, что Белый дом через демократов в Конгрессе будет пытаться блокировать поправку, которая по своей сути идет вразрез с соглашением Вашингтона и Берлина по СП-2.

Вместе с тем в палате представителей законопроект нашёл поддержку: за проголосовали 217 конгрессменов, против — 212. На следующем этапе законопроект должен принять Сенат, а затем документ отправят на подпись президенту Джо Байдену.