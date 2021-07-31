Рим, 31 июля, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Тренер футбольного клуба «Рома» Жозе Моуринью пожаловался, что многопользовательская игра Fortnite негативно влияет на его команду. Об этом 31 июля сообщил портал PCGamesN.

Epic Games Fortnite

«Кошмар», — так охарактеризовал игру Моуринью. Он добавил, что футболисты могут играть в Fortnite всю ночь несмотря на то, что на следующий день им нужно выходить на поле. Редакция издания отметила, что Моуринью произносил всё это с улыбкой и предположила, что он не испытывает особой неприязни к самой игре.

https://twitter.com/ASRomaEN/status/1421153617181089792

Напомним, в июне 2021 года в Fortnite добавили скины (образы персонажей) капитана сборной Великобритании по футболуГарри Кейнаи немецкого футболиста Марко Ройса.