Салехард, 31 июля, 2021, 20:22 — ИА Регнум. На Ямале набирает обороты новая программа переселения из ветхого и аварийного жилья в другие регионы России. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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С начала действия новой программы свидетельства о переселении получили 172 семьи. Уже 45 из них, ранее живущие в ветхих домах, получили субсидию на покупку жилья за пределами Ямала и Тюменской области, и приобрели квартиры.

Заявки на участие в данной программе продлена до 1 октября. Её участники должны приобрести квартиры до конца 2021 года. Это должны быть собственники жилья или наниматели по договору социального найма. Им предстоит сдать имеющуюся квартиру органам местного самоуправления. При этом у них не должно быть другого жилья на территории России и должны отсутствовать сделки по отчуждению жилья за последние пять лет.