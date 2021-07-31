Москва, 31 июля, 2021, 20:02 — ИА Регнум. 31 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в центральном матче второго тура нового сезона Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. За час до начала матча команды назвали стартовые составы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стадион ЦСКА

Стартовые составы команд:

ЦСКА (схема 4−1-4−1): Игорь Акинфеев — Наир Тикнизян, Яка Бийол, Игорь Дивеев, Марио Фернандес — Максим Мухин — Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Федор Чалов — Антон Заболотный.

Запасные игроки: Виктор Васин, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Чидера Эджуке, Кирилл Набабкин, Бахтиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Данила Боков, Владислав Яковлев, Вадим Карпов, Эмиль Бохинен.

«Локомотив» (схема 4−2-3−1): Гильерме — Мацей Рыбус, Мурило Серкейра, Дмитрий Баринов, Александр Сильянов — Станислав Магкеев, Даниил Куликов — Дмитрий Рыбчинский, Рифат Жемалетдинов, Франсуа Камано — Федор Смолов.

Запасные игроки: Дмитрий Живоглядов, Пабло Насименто, Тин Едвай, Зе Луиш, Антон Миранчук, Максим Ненахов, Даниил Кудяков, Андрей Савин, Максим Петров, Сергей Бабкин, Виталий Лисакович, Кирилл Зинович.

В матче не примет участие опорный полузащитник «Локомотива» и сборной Польши Гжегож Крыховяк, который в ближайшее время должен стать футболистом «Краснодара». Сообщается, что стороны заключили трехлетнее соглашение.

На матче будет работать бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. Ассистенты главного судьи — Валентин Мурашов и Алексей Стипиди.