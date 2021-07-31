Лос-Анджелес, США, 31 июля, 2021, 20:01 — ИА Регнум. Джерард Батлер подал в суд на кинокомпанию Nu Image (Millennium Films) из-за финансовых разногласий, связанных с фильмом «Падение Олимпа». Об этом 31 июля сообщил портал Cinema Blend.

Gordon Correll Джерард Батлер

Актёр заявил, что Nu Image должна выплатить ему около $10 млн в качестве компенсации. Батлер утверждает, что кинокомпания заработала на мировом и домашнем прокате картины «десятки миллионов долларов», но при этом не стала выплачивать ему причитающийся гонорар. Кроме того, он обвинил Nu Image в том, что она «спрятала» $8 млн, которые получило её руководство.

Премьера боевика-триллера «Падение Олимпа» состоялась 21 марта 2013 года. При бюджете $80 млн фильм собрал в прокате США почти $99 млн, а в мире — $161 млн.

Напомним, ранее актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на кинокомпанию Disney. Актриса заявила, что из-за выхода кинокомикса «Чёрная вдова» на сайте сервиса Disney Plus она лишилась выплат в размере $50 млн.