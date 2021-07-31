Чехов, Московская область, 31 июля, 2021, 19:51 — ИА Регнум. В Московской области проводится проверка по факту нападения собаки на двух малолетних детей. Об этом 31 июля сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Aron M Бешеная собака

По предварительным данным, ЧП произошло в д. Филипповское Чеховского городского округа.

«Мать с двумя детьми подошли к частному дому … — говорится в сообщении. — В какой-то момент находящаяся на участке собака породы ротвейлер… сорвалась с ошейника и выбежала на улицу, где сначала напала на 4-летнюю девочку, а после, повалив коляску, в которой находился 11-месячный мальчик стала кусать его за голову».

Отмечается, что отогнать собаку от детей смогли прохожие, которые также вызвали скорую помощь.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Башкирии ребенок лишился глаза после нападения на него хищной птицы.