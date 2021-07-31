СК начал проверку по факту нападения собаки на детей в Подмосковье
Чехов, Московская область, 31 июля, 2021, 19:51 — ИА Регнум. В Московской области проводится проверка по факту нападения собаки на двух малолетних детей. Об этом 31 июля сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.
По предварительным данным, ЧП произошло в д. Филипповское Чеховского городского округа.
«Мать с двумя детьми подошли к частному дому … — говорится в сообщении. — В какой-то момент находящаяся на участке собака породы ротвейлер… сорвалась с ошейника и выбежала на улицу, где сначала напала на 4-летнюю девочку, а после, повалив коляску, в которой находился 11-месячный мальчик стала кусать его за голову».
Отмечается, что отогнать собаку от детей смогли прохожие, которые также вызвали скорую помощь.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Башкирии ребенок лишился глаза после нападения на него хищной птицы.