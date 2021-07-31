* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 31 июля, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на штаб-квартиру ООН, сообщает 31 июля телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя министерства обороны страны.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Отмечается, что нападение произошло провинции Герат на западе Афганистана. Более подробной информации не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует больше половины афганской территории, но всю страну вряд ли сможет захватить.

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