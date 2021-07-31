Салехард, 31 июля, 2021, 19:23 — ИА Регнум. В Пуровском районе ЯНАО грибники обнаружили в лесу свалку из дорогостоящих лекарств. Об этом сообщает Nur.24.

Www.youtube.com/watch?v=Ivn_oGnJ6Z0&t=1s Фрагмент видео со свалкой

В частности, в куче сваленных лекарственных препаратов оказался дорогой «Регидрон».

Ямальский общественник Алексей Шевцов передал зафиксированный на видео факт находки в прокуратуру, которая проведёт проверку. В администрации Пуровского района ему сообщили, что опасную мусорку ликвидируют. Ведутся поиски нарушителей экологических требований и правил утилизации лекарственных препаратов.