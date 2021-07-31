Токио, 31 июля, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Студия FK Digital выпустит ПК-версию игры Mononoke Slashdown в августе 2021 года. Анонсирующий трейлер был опубликован 31 июля на YouTube-канале издательской компании Flyhigh Works.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Игра выйдет в сервисе Steam, пока её авторы не назвали точную дату релиза. Mononoke Slashdown представляет собой двухмерный сайд-скроллер (геймер наблюдает за игровым процессом через боковую виртуальную камеру, персонаж передвигается только влево или вправо) про приключения ниндзя по имени Кагемару.

Напомним, Mononoke Slashdown вышла на портативной консоли Nintendo Switch 31 октября 2019 года. Студия FK Digital ранее выпустила игры Flyhigh Works — Slimes & Hero Collection, Chaos Code: Sign of Catastrophe и Witch & Hero.