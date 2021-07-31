Будапешт, 31 июля, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Британец Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию гран-при Венгрии «Формулы-1», который проходит на трассе «Хунгароринг».

Rick Dikeman Формула-1

Хэмилтон проехал лучший круг за 1 минуту и 15,419 секунды. Второй результат у его партнера по команде финна Вальттери Боттаса (+0,315 секунды), третье — пилота «Ред Булл» Макс Ферстаппен (Нидерланды, +0,421).

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин будет стартовать в гонке с предпоследнего, 19-го места. Гонка пройдет 1 августа и начнется в 16:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Великобритании Хэмилтон на первом круге выбил с трассы Ферстаппена, который на тот момент лидировал. Хэмилтон, наказанный за инцидент 10 секундами штрафа, в итоге победил, а Ферстаппен не смог продолжить гонку