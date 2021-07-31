В ДНР сообщили о гибели четырёх военных из-за обстрела ВСУ
Донецк, 31 июля, 2021, 19:00 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны позиций, которые занимают представители вооруженных сил Украины (ВСУ), погибли четверо военнослужащих Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 31 июля сообщили в военном ведомстве республики.
Трагедия произошла в районе Петровского.
«В результате вражеских обстрелов четверо защитников нашей Республики погибли, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих».
Как передавало ИА REGNUM, 30 июля в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщили, что обстрелу со стороны ВСУ подверглась территория рядом с районом разведения сил и средств «Петровское — Богдановка» в ДНР.
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