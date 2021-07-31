Париж, , 18:57 — REGNUM Во французской столице Париже трое полицейских получили травмы во время столкновений с противниками обязательной вакцинации и санитарных паспортов. Об этом 31 июля сообщает BFMTV со ссылкой на источник.

Отмечается, что демонстрации проходят по всей Франции, в Париже было заявлено сразу четыре акции протеста. Один начался от метро Виллет, именно на этой демонстрации и происходят столкновения с полицией.

Телеканал показал кадры, как несколько сотрудников Республиканских отрядов безопасности полиции несут на руках пострадавшего коллегу без защитного шлема.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля в Париже произошли столкновения между полицией и протестующими против введения санитарных пропусков. Данное мероприятие закончилось массовым задержанием недовольных действиями властями.

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