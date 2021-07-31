Салехард, 31 июля, 2021, 18:52 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 130 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 10 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 31 июля региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 131 новый случай.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 31 июля 43 495 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 41 343 человека, 474 пациента с COVID-19 скончались (на три человека более, чем днём ранее).