Токио, 31 июля, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Студия Atlus выложила в сеть новый трейлер игры Shin Megami Tensei V. Ролик был опубликован 31 июля на YouTube-канале компании.

Игровая консоль Nintendo Switch Lite

В 45-м ролике серии «Daily Demon» разработчики показали нового демона Хаятаро. Существо, которым смогут управлять игроки, обладает интересными способностями, о них авторы игры рассказали в видео.

Напомним, мировой релиз Shin Megami Tensei V состоится 12 ноября 2021 года. Реализацией проекта руководит Кадзуюки Ямай, выступивший в качестве режиссёра игры Shin Megami Tensei IV.