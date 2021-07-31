Кишинёв, 31 июля, 2021, 18:39 — ИА Регнум. В Молдавии за минувшие сутки выявили 122 случая заражения коронавирусом. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным министерства, за время пандемии в стране выявили 259 478 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 252 051 человек.

Всего в стране скончались 6255 пациентов с COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Молдавии выявили более 180 случаев заражения коронавирусом.

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