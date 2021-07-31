Париж, 31 июля, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Руководство мадридского «Реала» заплатит 40 миллионов евро 22-летнему нападающему «Пари Сен-Жермена» и сборной Франции Килиану Мбаппе, если футболист бесплатно перейдет в испанский клуб следующим летом. Об этом 31 июля сообщила газета Marca. Текущее соглашение Мбаппе с парижским клубом действует до конца сезона 2021/22.

Sandro Halank Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе не попал в заявку «Пари Сен-Жермен» на матч финала Суперкубка Франции 2021 с «Лиллем». Матч пройдет 1 августа в Тель-Авиве на стадионе «Блумфилд».

В прошедшем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 31-м туре французской Лиги 1, в котором отметился 27-ю забитыми мячами и 7-ю результативными передачами. В Лиге Чемпионов УЕФА француз набрал 11 (8+3) очков по системе гол+пас в десяти матчах.

На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает Мбаппе в 160 миллионов евро. Нападающий является самым дорогим футболистом в мире.