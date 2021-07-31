Лиссабон, 31 июля, 2021, 18:26 — ИА Регнум. 25-летний таранный форвард бельгийского «Гента» и сборной Украины по футболу Роман Яремчук 31 июля прибыл в Лиссабон для подписания контракта с португальской «Бенфикой». Как сообщает источник, стороны уже заключили пятилетнее соглашение.

Alface «Бенфика» празднует гол

Сумма трансфера футболиста из «Гента» в «Бенфику» составит 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на Романа Яремчука, помимо «Бенфики», претендовал лондонский «Арсенал» и ряд других клубов из Европы.

В прошедшем сезоне Роман Яремчук принял участие в 34-х матчах бельгийской Про-Лиги, в которых забил двадцать мячей и отдал семь результативных передач. В составе сборной Украины на Чемпионате Европы Яремчук стал автором двух голов и одного ассиста. Подопечные Андрея Шевченко дошли до четвертьфинала турнира, где разгромно проиграли сборной Англии со счетом 0:4.