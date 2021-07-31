Анкара, , 18:26 — REGNUM Власти Турции на первоначальном этапе выделили около $6 млн на экстренные меры по устранению ущерба от лесных пожаров в регионах страны. Об этом, как сообщает Anadolu Ajansı, заявил 31 июля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам осмотра зоны лесных пожаров в провинции Анталья.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

«Каждый пострадавший получит помощь от государства, — сказал Эрдоган. — Ущерб будет возмещен в полном объеме, выплаты налогов отложены».

Президент Турции также добавил, что в течение года в зоне бедствия будут отстроены заново все сгоревшие жилые постройки.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в стране в результате лесных пожаров пострадали более 400 человек.

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