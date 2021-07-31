Ферзиково, Калужская область, 31 июля, 2021, 18:35 — ИА Регнум. На железнодорожном переезде Калужской области в четырёх километрах от населенного пункта Ферзиково, 31 июля в 13:10 произошло ДТП поезда дальнего следования № 231 «Ейск-Москва» с автомобилем «Скания» (Цементовоз), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

Фото пресс-службы УМВД России по Калужской области Авария с пассажирским поездом на железнодорожном переезде под Калугой

В пассажирском поезде находилось 465 человек. В результате столкновения три колесные пары главного состава поезда сошли с рельс, произошел розлив топлива (солярка) из автомобиля «Скания», пострадало два человека (незначительные ушибы, от госпитализации отказались) к сожалению, водитель цементовоза, мужчина 1969 года рождения — погиб. На месте организована работа по смыву розлива топлива, осмотр пассажиров личным составом скорой медицинской помощи. Проведены следственные мероприятия, личный состав пожарно-спасательной части № 46 произвел очистку железнодорожных путей. По состоянию на 16.05 поезд «Ейск-Москва» тронулся в пункт следования город Москву с задержкой 3,5 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, железнодорожный переезд под калужским Ферзиково, где произошло столкновение пассажирского поезда с цементовозом, оборудован автоматической светофорной сигнализацией. В настоящее время правоохранителями устанавливаются подробные обстоятельства ДТП.