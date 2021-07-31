Париж, 31 июля, 2021, 18:22 — ИА Регнум. 28-летний форвард французского «Пари Сен-Жермена» и сборной Аргентины по футболу Мауро Икарди сообщил, что не собирается покидать команду в летнее трансферное окно. Об этом футболист написал на своей странице в социальной сети Instagram: «В этом сезоне, как и в следующем, я остаюсь в «ПСЖ». В этом никогда не было никаких сомнений. Вперед, «ПСЖ»!».

Deviantart.com Мауро Икарди

В прошедшем сезоне Мауро Икарди из-за травм бедра принял участие лишь в 28-ми матчах во всех турнирах (из них 19 — в стартовом составе), в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Икарди перешел в «Пари Сен-Жермен» 1 июля 2020 года из миланского «Интера». «ПСЖ» заплатил за трансфер футболиста 50 миллионов евро. Текущее соглашение аргентинского нападающего с французским клубом рассчитано еще на три сезона.