Курган, 31 июля, 2021, 18:18 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 31 июля подтверждено 132 новых случая заражения коронавирусом. Из них 44 зафиксировано в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 130 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 31 июля выявлено 25 899 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 31 июля вылечились 23 493 человека, скончались 495 пациентов с COVID-19 (на пять пациентов больше, чем днём ранее).