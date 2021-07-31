Москва, 31 июля, 2021, 18:10 — ИА Регнум. На 25-летнего центрального полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчук претендует два топ-клуба Российской Премьер-лиги. В подписании футболиста заинтересованы ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщило издание «Чемпионат».

Алексей Колчин ИА REGNUM Антон Миранчук

Ранее сообщалось, что новый технический директор «Локомотива» Томас Цорн предложил клубам РПЛ Мурило, Дмитрия Баринова, Федора Смолов, Антона Миранчук, Гжегожа Крыховяк, Дмитрия Живоглядова и других.

В системе «Локомотива» Антон Миранчук провел пятнадцать лет. Текущее соглашение Миранчука с «железнодорожниками» рассчитано до конца сезона 2023/24. Transfermarkt оценивает полузащитника в 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Антон Миранчук принял участие в 31-м матче во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами (пять из них — с пенальти) и шестью результативными передачами. В дебютном матче нового сезона с тульским «Арсеналом» Миранчук стал автором голевой передачи.