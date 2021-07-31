ЦСКА и «Зенит» поборются за хавбэка «Локомотива» Антона Миранчука
Москва, 31 июля, 2021, 18:10 — ИА Регнум. На 25-летнего центрального полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчук претендует два топ-клуба Российской Премьер-лиги. В подписании футболиста заинтересованы ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщило издание «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что новый технический директор «Локомотива» Томас Цорн предложил клубам РПЛ Мурило, Дмитрия Баринова, Федора Смолов, Антона Миранчук, Гжегожа Крыховяк, Дмитрия Живоглядова и других.
В системе «Локомотива» Антон Миранчук провел пятнадцать лет. Текущее соглашение Миранчука с «железнодорожниками» рассчитано до конца сезона 2023/24. Transfermarkt оценивает полузащитника в 12 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Антон Миранчук принял участие в 31-м матче во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами (пять из них — с пенальти) и шестью результативными передачами. В дебютном матче нового сезона с тульским «Арсеналом» Миранчук стал автором голевой передачи.