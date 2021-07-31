Москва, 31 июля, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Долгосрочным явлением в Российской Федерации будет инфляция. Об этом 31 июля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью газете Financial Times.

ИА REGNUM Инфляция

По ее словам, достаточно долгий период инфляции в стране был в конце 1990-х и в 2000-х годах. Председатель ЦБ добавила, что в условиях низкой инфляции жители России жили «очень короткие промежутки времени».

Набиуллина заявила, что при более стабильных условиях инфляционные ожидания были более сдержанными. Однако, отметила она, условия меняются, они реагируют на пандемию, отсюда происходит рост цен.

По ее словам, жесткую кредитно-денежную политику Банк России продолжит и дальше, однако подобные меры не должны быть продолжительными.

Как передавало ИА REGNUM, ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что июльское повышение ставки Банка России может быть последним.