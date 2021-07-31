Грозный, 31 июля, 2021, 18:05 — ИА Регнум. 31 июля грозненский «Ахмат» объявил о трансфере 27-летнего российского опорного полузащитника Артема Тимофеева из московского «Спартака». Сумма трансфера составила 800 тысяч евро. При этом стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1,8 миллиона евро. Контракт подписан на три года до конца сезона 2023/24.

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В прошедшем сезоне Артем Тимофеев, выступая за «Ахмат» на права аренды, принял участие в 26-ти турах Российской Премьер-лиги, забил три гола и отдал две результативные передачи.

В составе «красно-белых» Тимофеев сыграл лишь в 23-х матчах за пять лет, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.