Вашингтон, 31 июля, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Многие геймеры решили ознакомиться с игрой Marvel's Avengers лишь после того, как она стала бесплатной. Об этом 31 июля сообщил портал PCGamesN.

Иван Шилов ИА REGNUM Marvel's Avengers

Во второй день «бесплатных выходных» в Marvel's Avengers в пике играли 7829 пользователей Steam. Издание отметило, что впервые с момента релиза игре удалось добиться таких показателей, за последний год Marvel's Avengers ежедневно привлекала лишь около 1 тыс. геймеров.

Напомним, полноценный релиз Marvel's Avengers состоялся 14 августа 2020 года. Эксперты известного рейтингового сайта Metacritic оценили её ПК-версию в 68 баллов (из 100), рядовые пользователи дали ей лишь 3,3 балла (из 10).