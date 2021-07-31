Уфа, 31 июля, 2021, 17:52 — ИА Регнум. 31 июля в Уфе на стадионе «BetBoom Арена» футбольный клуб «Уфа» в рамках второго тура второго тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с московским «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Fcufa.pro Игроки ФК «Уфа»

На матче будет работать российская бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Ассистенты главного судьи — Максим Ковалев и Андрей Гурбанов.

Стартовые составы команд:

«Уфа»: Беленов, Плиев, Йокич, Милетич, Бауэр, Журавлев, Мрзляк, Иванов, Камилов, Саплинов, Кротов.

Запасные игроки: Кузнецов, Никитин, Фищенко, Бизоза, Агаларов, Ботака-Иобома, Голубев, Касинтура, Сухов, Жамалетиднов.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Ордец, Лаксальт, Фомин, Моро, Шиманьский, Н’Жийе, Захарян, Тюкавин.

Запасные игроки: Варела, Плиев, Скопинцев, Сазонов, Евгеньев, Лещук, Кутицкий, Галкин, Гладышев.