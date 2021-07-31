Экс-мэру Сургута не возместят имущественный вред в десятки миллионов рублей
Сургут, Югра, 31 июля, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Бывшему главе Сургута Дмитрию Попову не возместили имущественный вред в связи с реабилитацией по уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба Сургутского городского суда.
Однако по решению суда ему должны возместить расходы по оплате юридической помощи по уголовному делу в размере 600 тыс. рублей и расходы по составлению заявления об имущественном вреде в размере 50 тыс. рублей.
Напомним, Дмитрия Попова оправдали в сентябре 2020 года по двум ранее предъявленным ему ещё в 2016 году обвинениям в превышении должностных полномочий при продаже муниципального песка.
Экс мэр Сургута намеревался взыскать почти 25 млн рублей за расходы на оплату услуг адвокатов, утраченный заработок, проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд состоялся 30 июля 2021 года. У Дмитрия Попова есть 10 дней на принятие решения об обжаловании.
«Мы с адвокатом будем думать, пока я не принял окончательного решения на этот счёт. Могу сказать, что мы точно будем подавать иск о возмещении морального ущерба», — прокомментировал решение суда Дмитрий Попов изданию Faktologia.com.