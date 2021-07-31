Сургут, Югра, 31 июля, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Бывшему главе Сургута Дмитрию Попову не возместили имущественный вред в связи с реабилитацией по уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба Сургутского городского суда.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Суд

Однако по решению суда ему должны возместить расходы по оплате юридической помощи по уголовному делу в размере 600 тыс. рублей и расходы по составлению заявления об имущественном вреде в размере 50 тыс. рублей.

Напомним, Дмитрия Попова оправдали в сентябре 2020 года по двум ранее предъявленным ему ещё в 2016 году обвинениям в превышении должностных полномочий при продаже муниципального песка.

Экс мэр Сургута намеревался взыскать почти 25 млн рублей за расходы на оплату услуг адвокатов, утраченный заработок, проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд состоялся 30 июля 2021 года. У Дмитрия Попова есть 10 дней на принятие решения об обжаловании.

«Мы с адвокатом будем думать, пока я не принял окончательного решения на этот счёт. Могу сказать, что мы точно будем подавать иск о возмещении морального ущерба», — прокомментировал решение суда Дмитрий Попов изданию Faktologia.com.