Пермь, 31 июля, 2021, 17:47 — ИА Регнум. В Пермском крае от COVID-19 умерли ещё 24 пациента. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

По данным на утро 30 июля всего в регионе было 3194 летальных случая. А к утру 31-го их стало уже 3218.

В стационарах находятся 3091 пациент. Как сообщало ИА REGNUM, всего в Прикамье зарегистрировано уже 73 059 случаев заражения коронавирусом.