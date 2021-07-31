Вашингтон, 31 июля, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Компания 3dfx Interactive объявила о своём решении вернуться в индустрию. Публикацию она разместила 31 июля на своей новой twitter-странице.

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«3dfx Interactive возвращается 20 лет спустя», — написала администрация аккаунта, добавив, что в четверг, 5 августа 2021 года, компания выступит с важным объявлением.

https://twitter.com/3dfxofficial/status/1421244991297376256

Напомним, 3dfx Interactive представила в 1996 году первый в мире ускоритель 3D-графики Voodoo. После банкротства компании в 2000 году большая часть её интеллектуальной собственности перешла к Nvidia.