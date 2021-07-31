Пермь, 31 июля, 2021, 17:44 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили ещё 458 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 61 гражданин лечится в больницах. Ещё 397 пациентов находятся дома.

С начала пандемии в Прикамье зарегистрировали уже 73 059 носителей коронавируса. Из них выздоровели 64 808 человек.