Гавана, 31 июля, 2021, 17:43 — ИА Регнум. На Кубе специалисты Института геофизики и астрономии устанавливают российский автоматизированный широкоугольный телескоп, который будет применяться при проведении наблюдений за космическими телами и отслеживании космического мусора, сообщает 31 июля газета Granma.

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По словам замдиректора по науке Института геофизики и астрономии Сулии Фонсеки, «учреждение уделяет особое внимание исследованиям активности Солнца и принимает во внимание влияние, которое оно вызывает на многие сферах современной жизни».

Последние два года было усилено научное сотрудничество с несколькими подразделениями Российской академии наук, в том числе в сфере обновления технологий наблюдения и мониторинга солнечной активности, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскосмос и входящее в госкорпорацию предприятие НПО им. Лавочкина заключили контракт на сумму 3,68 млрд рублей по разработке и испытаниям космического телескопа «Спектр-УФ».

Выделенные средства обеспечат финансирование проекта на период с 2021 по 2025 год. За это время специалисты НПО им. Лавочкина должны будут разработать конструкторскую документацию, а также произвести и испытать составные части космического аппарата и комплекса научной аппаратуры.

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