Париж, 31 июля, 2021, 17:43 — ИА Регнум. 1 июля в Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Блумфилд» состоится матч финала Суперкубка Франции 2021 «Лилль» — «Пари Сен-Жермен». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени. Лидер парижской команды Килиан Мбаппе пропустит матч из-за недостаточной готовности футболиста. Об этом 31 июля сообщило издание Mundo Deportivo.

Sandro Halank Килиан Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Маурицио Почеттино не может рассчитывать на футболиста в ближайшем матче, так как Мбаппе не принял участие ни в одном предсезонном матче французской команды и находится не в лучших физических кондициях.

В прошедшем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 47-ми матчах во всех турнирах, в которых отметился 42-мя забитыми мячами и 11-ю результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ», чтобы следующим летом перейти в мадридский «Реал» на правах свободного агента.