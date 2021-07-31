31 июля 2021 | Время чтения 9 мин

Ирина Медведева, Татьяна Шишова, , 20:26 — REGNUM «Ребята, давайте жить дружно! — предлагают миролюбивые граждане, — Зачем нам лишние конфликты? К чему такая ярость? Дело чуть ли не до драки доходит между теми, кто за прививки, и антиваксерами. А ведь нам сейчас как никогда нужно сплотиться. Посмотрите, какая сложная международная обстановка! Да и внутренних врагов более чем достаточно…»

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Жить дружно — дело хорошее, кто спорит? И сплочение было бы сейчас очень кстати. Вопрос только, на каких условиях. Уже в дошкольном или, самое позднее, в младшем школьном возрасте детей приучают к тому, что в дружбе надо идти на взаимные уступки, что нельзя манипулировать, навязывать свою волю и впадать в агрессию, если тебе что-то не по нраву. Маленькие диктаторы, не желающие прислушиваться к мнению других, становятся изгоями.

Между тем в эпопее с прививками участвуют не дети, а взрослые. Те, кто, казалось бы, давно должен был усвоить эти нехитрые правила. Но нам явлена иная картина. Еще недавно, весной и в начале лета, обстановка в вопросе антиковидного вакцинирования была вполне мирной. Кто-то прививался, кто-то выражал сомнения и хотел повременить, а кто-то по тем или иным соображениям отказывался наотрез. Но накала страстей, когда еще чуть-чуть — и люди бросятся друг на друга с кулаками, не было. И вдруг буквально за считанные дни произошло возгорание. Причем произошло оно отнюдь не само по себе, а вполне рукотворно. 22 июня мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому с 28 июня в кафе и рестораны столицы вход разрешался только по специальному QR-коду, подтверждающему факт вакцинации от ковид-19, либо перенесенную болезнь, либо свежий отрицательный тест. В тот же день глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков, не побоявшись употребить слово с резко отрицательным смыслом, заявил: «Реальность такова, что дискриминация (выделено нами. — И.М., Т.Ш.) несомненно наступит. Люди без прививки и без иммунитета не смогут работать на всех участках… Это будет представлять угрозу для окружающих».

Проверка QR-кода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Одновременно в Бурятии объявили, что с 27 июня будет введен локдаун. Закроется все, кроме продуктовых магазинов, транспорта и жизнеобеспечивающих служб. В Подмосковье грозились с 1 июля запретить людям без QR-кодов пользоваться общественным транспортом, если ситуация не улучшится. Возникли требования вакцинировать 60% работников сферы услуг, транспорта и торговли. Причем требования эти распространялись и на оптовую, и на дистанционную торговлю (вероятно, новейшие исследования установили способность вируса к телепортации). Было заявлено, что непривитых следует отстранять от работы без выплаты зарплаты. В общем, власти начали не мытьем, так катаньем принуждать людей прививаться.

Естественно, «буря и натиск» со стороны верхов вызвали волнение в низах. Кто-то побежал делать прививку, но немалое число наших сограждан отреагировало на давление противоположным образом. Они сопротивлялись и продолжают сопротивляться таким антиконституционным мерам. Но, заметьте, не нападают на тех, кто решил привиться, хотя уже известно, что вакцинированные люди не только могут заболеть (и заболевают!) сами, но способны заразить окружающих.

Закрытый ресторан. Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

А вот в стане вакцинопропагандистов мы наблюдаем другую картину. Они яростно, не стесняясь в выражениях, клеймят противников обязательной вакцинации и дискриминационных мер, называют их придурками, дебилами, зомби, безмозглыми баранами и даже врагами народа. Заявляют, что антипрививочная кампания стала причиной третьей волны эпидемии (М. Симоньян) и что антиваксеры добились рекордного повышения смертности (С. Карнаухов). Ковид-пропагандисты обвиняют «ковид-диссидентов» в работе на СБУ, ЦРУ, Сороса «и разных прочих шведов». А особо ретивые взывают к властям: мол, когда вы наконец остановите преступную борьбу с вакцинацией? Все лица известны. Сколько можно миндальничать с откровенными врагами Отечества?

Такое поведение совсем не похоже на попытку договориться, прийти к компромиссу. Скорее, это напоминает отношение тюремщиков к заключенным: либо вы будете делать то, что вам приказано, либо пеняйте на себя. И если бы это была только метафора, только мрачный художественный образ… Увы, не менее мрачная картина маячит и в реальности. Еще в 2020 году в сети публиковались многочисленные видео, которые свидетельствовали о жестокости австралийской полиции в отношении мирных граждан, нарушающих карантинно-масочный режим. Тех, кто протестует, бьют. Премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс комментирует: «Всего этого можно избежать, если люди не протестуют».

Чем же не тюремная логика? Заключенные, которые не бузят, имеют право получить свою баланду и даже прогулку в тюремном дворе.

Пункт вакцинации от коронавируса Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

А беременную гражданку Австралии Зои Бюллер арестовали на глазах у мужа и детей за то, что она призывала на своей личной страничке в интернете выйти на мирную демонстрацию протеста против слишком суровых антиковидных предписаний. В январе 2021 года она должна была предстать перед судом, и ей грозило до 15 лет тюрьмы. Чем дело кончилось, мы не знаем. Так же, как нам неизвестна судьба ее ребенка, рожденного, скорее всего, в заключении.

Не менее жестоко подавляются протесты в Европе. Поздней осенью, когда погода совсем не жаркая, протестующих в Германии и других странах нещадно поливали из брандспойтов водой. Широко используется такое «лекарство», как слезоточивый газ. Своеобразная забота о здоровье, не правда ли?

Дошло и до лагерей. В январе 2021 года МВД Саксонии подтвердило информацию о создании лагеря для «ковид-диссидентов». Как отмечает RT в Телеграм-канале, на окнах решетки, на дверях замки. Туда должны помещать «рецидивистов» — тех, кто неоднократно нарушал карантинный режим. Вспоминается и фильм Аркадия Мамонтова семилетней давности, когда мы о ковиде еще слыхом не слыхивали. (Зато авторы ковид-проекта готовились к его осуществлению. В частности, выпускали «Сценарии для будущего: технологии и международное развитие», 2010 год, Фонд Рокфеллера, в которых описаны даже конкретные детали будущей пандемии: «установление строжайших правил и ограничений, от обязательного ношения масок на лице до проверки температуры тела на въездах в общественные места, такие как вокзалы и супермаркеты»). В фильме 2014 года «Операция Rex» Мамонтов рассказал о десятках пустующих новых тюрем, по виду похожих на концлагеря. Журналист недоумевал, для кого они предназначены. О медицинской диктатуре тогда не помышляли, поэтому ему пришло в голову более хрестоматийное объяснение: разразится экономический кризис, множество людей обнищают, начнутся бунты, и власти заполнят эти тюремные постройки участниками публичных протестов. Сейчас, в свете «Великой перезагрузки», можно сделать и другие предположения. А фильм переназвать: не «Операция Rex», а «Операция COVID».

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

В России тоже находятся служители порядка, которые с охотой воплощают в действие кровожадные призывы сторонников «партии ковида». Как передали «Вести.ру», в октябре 2020 года в городе Березники (Пермский край) полицейские устроили настоящий силовой захват мужчины, который не надел в магазине защитную маску. На глазах у маленькой дочери его повалили на землю и потом в наручниках отвезли в участок.

А 25 июня 2021 года, через 3 дня после того, как Собянин объявил об ужесточении антиковидных мер, в одном из московских МФЦ полицейские скрутили женщину, которая сняла маску, потому что ей стало дурно из-за жары. На видео, которое попало в сеть, запечатлено, как ее, потерявшую сознание, тащили волоком по асфальту и называли симулянткой. Потом на эту мать четверых детей Валентину Муженскую завели уголовное дело за сопротивление полиции. Но прокуратура, к счастью, вовремя вмешалась и отменила его.

Медицинская маска Иван Лазебный © ИА Красная Весна

Все громче и откровенней озвучивает российская «партия ковида» и свои намерения сажать несогласных с прививочный диктатом в тюрьму. Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области В. Петров направил письмо министру юстиции К. Чуйченко с предложением ввести уголовную ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. Депутат Госдумы Г. Онищенко предложил привлекать к уголовной ответственности врачей за некомпетентные высказывания, в частности, за — опять-таки! — призывы к отказу от вакцинирования. Некоторые представители депутатского корпуса идут еще дальше, считая подобные призывы тождественными призывам к самоубийству (последнее является уголовным преступлением). Ну, а В. Жириновский, сохраняя верность своему амплуа, и вовсе заявил, что осенью депутаты нового созыва Государственной думы примут законы, которые позволят отправлять антипрививочников в тюрьму. «Если человек, у которого обнаружен коронавирус, имел контакты с кем-то, и кто-то из этих людей заболел, — все, тюрьма, ибо вы заразили», — такой отнюдь не либеральный вердикт вынес лидер Либерально-демократической партии. Правда, не уточнил, как быть с теми, кто хоть и привился, но тоже кого-то заразил.

Владимир Жириновский Duma.gov.ru

Пожалуй, пришло время обратить внимание на некую странность. А именно, на то, что в лагере прививочников оказались люди совершенно разных, порой диаметрально противоположных, казалось бы — непримиримых воззрений. Единомыслие в вопросе принудительной вакцинации и практически идентичный эмоциональный накал демонстрируют либеральный журналист А. Красовский (который около десяти лет назад публично объявил о своей гомосексуальной ориентации и о том, что он ВИЧ-инфицирован, а теперь завел телеграм-канал с весьма говорящим названием «Гей на передержке») и антилиберальный ведущий В. Соловьев, и «Эхо Москвы», и несколько довольно известных православно-патриотических ресурсов, и НОД (Национально-освободительное движение). Причем если либералы — это оппозиция Путину, то патриоты его обычно поддерживают, а НОДовцы и вовсе называют лидером своего движения. Но ведь Путин много раз повторял, что вакцинация должна быть добровольной, что принуждение недопустимо и что государство должно обеспечить механизмы для реализации прав и свобод человека, которые являются высшей ценностью. Наблюдается явное несоответствие. Так сказать, рассинхронизация.

А с кем же тогда синхронизируется эта пестрая компания вчерашних антагонистов, проявляя невиданное доселе единение? Ответить на этот вопрос нетрудно: с теми, кто в других странах ратует за принудительную вакцинацию и за репрессии по отношению к «антиваксерам». (Само это слово — маркер. Не знаем, где оно придумано: в ВОЗ, ЦРУ или иных дружественных организациях, но уж точно не в России.)

Недоуменный вопрос-возглас: значит, они тоже глобалисты?

Выходит, что так. Особенно если вспомнить, как некоторые из этих «глобал-патриотов» не устают повторять, что мы, если считаем себя верными сынами России, обязаны поголовно вакцинироваться, поскольку идет Третья мировая война. То есть призывают, ослушавшись Верховного главнокомандующего, именно к тому, о чем грезят наши враги, ведущие c нами войну. При этом врагами называют тех, кто с прививочной диктатурой не согласен, то есть чья позиция созвучна с волей Верховного главнокомандующего. Право не знаем, как это трактовать… Разве что процитировать последнюю реплику из шекспировского «Гамлета»: «Дальнейшее — молчанье».