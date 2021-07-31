Москва, , 17:24 — REGNUM Уголовное дело против Альгирдаса Палецкиса, которого осудили в Литве за шпионаж в пользу России, изначально сфабриковано. Об этом 31 июля заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.

МИД России Nikita Dezhurny

«Данное уголовное дело изначально сфабриковано и носит политизированный характер. Оно является очередным примером использования Вильнюсом карательного правосудия в отношении тех, кто имеет отличный от официальных властей взгляд на вопросы истории», — приводятся слова Бикантова на сайте МИД РФ.

Вопрос о «противозаконном судилище над Палецкисом наряду с другими фактами творящегося в Литве беззакония» будет продолжать ставиться на обсуждение в профильных международных организациях, добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, политик Альгирдас Палецкис находился в литовской тюрьме с осени 2018 года. Только в марте 2020 года литовская генпрокуратура завершила досудебное расследование и передала обвинения в отношении Палецкиса в суд.

Сам обвиняемый в своих письмах из заключения утверждает, что его пытаются таким образом сломить и добиться признательных показаний, которых он так и не дал. В апреле Апелляционный суд Литвы отменил арест оппозиционеру, сменив меру пресечения на интенсивный надзор.